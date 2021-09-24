Экономика

Отопительный сезон: в Госбюджете предусмотрены субсидии на 2022 год

Выделенных государством средств должно хватить. Однако, случае необходимости сумма будет увеличена

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В проекте государственного бюджета на 2022 год правительством были предусмотрены расходы на жилищные субсидии. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заявление украинского премьера во время вопросов к правительству в Раде.

Глава украинского правительства Денис Шмигаль отметил, что выделенных государством средств должно хватить. Однако, случае необходимости сумма будет увеличена.

«Средств на субсидии в следующем году предусмотрено 41 млрд гривен в бюджете, что почти на 6 миллиардов больше, чем в этом году. Этих средств также, мы планируем, что будет полностью достаточно по расчетам министерства», — подчеркнул Шмыгаль.

В случае необходимости, как отметил премьер, будет принято решение совместно с Верховной радой относительно корректировки госбюджета.

«И будем добавлять, как это было и в прошлом году, и в этом году», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинское государство целиком и полностью готово к отопительному сезону.

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