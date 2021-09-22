Арахамия предположил свои версии покушения на авто Шефира, одну из них связывает с Россией

По мнению председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии есть три версии стрельбы по авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира

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Об этой информации сообщило «Украина 24», передает Ura-inform.

Со слов народного избранника, первой версией может быть послание контрабандистов и преступных авторитетов.

«Как мы знаем, они уже практически все уехали из Украины со своих теплых насиженных мест. По слухам, и информации, которая имеется у правоохранительных органов Украины, что будут мстить», -сказал Арахамия.

Также, не исключает депутат и «след России, так как в последнее время мы слышим антироссийскую риторику, которая постоянно идёт».

И третей версией могло послужить «будущие решительные изменения в борьбе с политическими влияниями финансово-промышленных групп».

«Конечно, какой версии придерживаться нужно прислушаться к правоохранительным органам. По моим данным сейчас привлекли к расследованию данного преступления одних из лучших специалистов», — резюмировал депутат.

Напомним, ранее сообщалось, Мощный сигнал украинцам о поддержке и кооперации: первый результат Зеленского в США.