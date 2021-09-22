Он одержал победу на недавно прошедших выборах в Госдуму РФ

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Российский публицист, а также телеведущий Анатолий Вассерман, заявил о том, что оккупированному украинскому Донбассу ничего не светит от новой Государственной Думы России. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на подконтрольные ОРДО СМИ.

Стоит отметить, что Васерман одержал победу на недавно прошедших выборах в Госдуму России.

Российской Федерации мало всего Донбасса, Васерман считает, что Кремлю нужна вся Украина.

«Будут предприниматься различные действия по реинтеграции всей Украины, а не только Донбасса. В какой форме это будет сделано, пока не знаю. Тут возможно много вариантов, и какой из них сработает, не берусь гадать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация может поддерживать «ЛДНР», однако, не торопиться официально их признавать, так как признание стало бы открытым нарушением Минских соглашений.