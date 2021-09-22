Общество

Донбассу «ничего не светит» от новой Госдумы РФ, — Васерман

Он одержал победу на недавно прошедших выборах в Госдуму РФ

Время чтения: 35 Секунд

Российский публицист, а также телеведущий Анатолий Вассерман, заявил о том, что оккупированному украинскому Донбассу ничего не светит от новой Государственной Думы России. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на подконтрольные ОРДО СМИ.

Стоит отметить, что Васерман одержал победу на недавно прошедших выборах в Госдуму России.

Российской Федерации мало всего Донбасса, Васерман считает, что Кремлю нужна вся Украина.

«Будут предприниматься различные действия по реинтеграции всей Украины, а не только Донбасса. В какой форме это будет сделано, пока не знаю. Тут возможно много вариантов, и какой из них сработает, не берусь гадать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация может поддерживать «ЛДНР», однако, не торопиться официально их признавать, так как признание стало бы открытым нарушением Минских соглашений.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

В «ДНР» обновили перечень документов для прохождения КПВВ: изменения коснулись только одной категории

«Депутат» «народного совета» «ДНР» Анастасия Селиванова опубликовала список документов, который теперь необходим для тех категорий, которые едут со стороны Российской Федерации.

В Украине новая вспышка COVID-заболеваемости

Через неделю заболеваемость пневмонией нового поколения в Украине будет преобладать над среднеевропейским уровнем

Из-за смерти остались без выплат: учителя в ОРДЛО не получили зарплату

Сотрудникам образования местные жители посоветовали обращаться в местную «прокуратуру»

«Гребут, как перед концом света»: в ОРДЛО исчезает первоочередный продукт питания

Скоро некоторые продукты могут исчезнуть

В России рассказали, почему не признают «ЛДНР»

С точки зрения реальности ничего не мешает помогать ДНР и ЛНР реально

В Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку

Операция прошла во Львове

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap