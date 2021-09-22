Мощный сигнал украинцам о поддержке и кооперации: первый результат Зеленского в США

Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи США уже проведено ряд встреч переговоров с ключевыми мировыми лидерами.

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Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи США уже проведено ряд встреч переговоров с ключевыми мировыми лидерами.

Об этой информации сообщил Dom , передает Ura-inform.

Со слов журналистов, которые работают на месте событий В Нью-Йорке, встреча Зеленского с членами еврейского комитета состоялась в помещении постоянного представительства Украины при ООН. И данная встреча очень важна и имеет особое значение:

«В США собрались около сотни лидеров-президентов важных стран мира. Все они находятся в одни и те же дни и в одном и том же месте. Но представителями влиятельного Комитета была проведена встреча именно с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной целью этой беседы –привлечение новых ресурсов доноров в Украину».

И то что была организована такая встреча президента и членов комитета, со слов советников Зеленского, — служит мощным сигналом жителям Украины о поддержке и единении.

Также в планы Зеленского входит ещё несколько важных встреч и кульминацией данной поездки президента Украины станет его речь с трибуны ООН сегодня двадцать второго сентября.

Напомним, ранее сообщалось, Сейчас «трясёт весь мир»: Зеленский в США заявил какую роль ООН играет в разрешении конфликта в Украине (видео).