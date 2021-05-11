Стрельба в школе в России: есть погибшие (ВИДЕО)

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Одиннадцать человек погибли в результате стрельбы, которая произошла во вторник в казанской гимназии. Среди жертв есть дети. По предварительной информации, виновных могло быть двое. Один из них, вероятно, был задержан.

Стрельба произошла в гимназии в Казани, главного города республики Татарстан, которая является частью Российской Федерации, сообщили во вторник российские СМИ, пишет УРА-Информ.

По предварительной информации, огонь открыл мужчина или подросток. В некоторых источниках упоминаются двое преступников. По неофициальной информации, российские службы задержали 17-летнего парня.

В казанской школе неизвестные открыли стрельбу, сообщил источникhttps://t.co/ovsh14l7sF pic.twitter.com/1r7q4VcOJB — РИА Новости (@rianru) May 11, 2021

Второй виновник перестрелки во вторник в казанской гимназии в России, возможно, все еще находится в здании школы и держит заложников.

Интерфакс со ссылкой на источники сообщил о девяти погибших. РИА Новости первоначально сообщило, что шесть учеников и учитель были убиты. В настоящее время сообщается, что 11 человек погибли.

В соцсетях публикуют кадры предположительно из казанской школы, где произошла стрельба pic.twitter.com/ZMuveRvpNm — РИА Новости (@rianru) May 11, 2021

СМИ также сообщили, что в школе произошел взрыв. Записи, опубликованные в социальных сетях, показывают, что в некоторых окнах здания разбиты стекла. Детей эвакуируют из здания школы.

Ранее мы сообщали, что в США шестиклассница стреляла в учеников и учителя.