Общество

Странное открытое письмо во Франции: солдаты предупреждают о гражданской войне

Письмо подписало 130 000 человек

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Открытое письмо с предупреждением о гражданской войне было опубликовано во Франции. Его уже подписали более 130 000 человек. В новостях, опубликованных в журнале правого толка, французское правительство обвиняется в «уступках» исламу.

Письмо написали анонимные солдаты. Авторы журнала просят общественности поддержать их действия. «Речь идет о выживании нашей страны», — было написано. Французское правительство осудило это письмо, как и аналогичное письмо в прошлом месяце, пишет УРА-Информ.

Письмо правительству в прошлом месяце прислали отставные генералы. Министр вооруженных сил Флоренс Парли заявила, что они будут наказаны за нарушение закона, запрещающего резервистам и военнослужащим публично выражать свои взгляды на религию и политику.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен поддержала людей, подписавших апрельское письмо.

Новое письмо было опубликовано в воскресенье вечером французским еженедельником «Valeurs Actuelles», но количество подписавших его лиц остается неясным. Авторы письма называют себя солдатами молодого поколения, служившими, в том числе, Афганистан. В письме критиковалась реакция французского правительства на письмо в прошлом месяце. «Если начнется гражданская война, армия сохранит порядок на своей земле», — говорится в письме.

Ранее мы сообщали, что Франция вводит комендантский час для борьбы с пандемией.

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