Стрельба в школе: шестиклассница стреляла в учеников и учителя

Трое человек пострадало

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Ученица шестого класса средней школы в Ригби, штат Айдахо, США, открыла огонь в школе. Были ранены двое учеников и один учитель. Девочку обезоружил учитель, который отобрал у нее пистолет и держал в недееспособности до прибытия полиции.

Инцидент произошел в небольшом городке Ригби, штат Айдахо, в 145 км к юго-западу от Йеллоустонского национального парка. Одна из учениц местной гимназии принесла на занятия в рюкзаке ружье — в какой-то момент она вытащила его и начала стрелять. Три человека, один опекун и двое студентов получили травмы ног, их жизни ничего не угрожает, пишет УРА-Информ.

Шериф округа Джефферсон Стив Андерсон сообщил местной прессе, что пока не известно, откуда девушка взяла пистолет и каковы были ее мотивы. — На данный момент у нас не так много подробностей об этом событии. Все проверяется, мы учитываем все непредвиденные обстоятельства, — сказал он.

Это вторая стрельба в школе в Айдахо. В 1999 году старшеклассник Нотус произвел несколько выстрелов из дробовика, но ни в кого не попал. Только один из учеников получил ранение рикошетом осколков пули.

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