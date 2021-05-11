Это может говорить об изменении Донбасской повестки в Кремле — источник

Андрей Турчак посетил «ДНР»

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В ОРДО отправился очередной высокопоставленный российский чиновник. Так «ДНР» посетил секретарь генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак.

Местные жители в социальных сетях отреагировали на это событие. Они расценили это, как серьезный знак для «республики», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Турчак посетил в ОРДО мероприятия приуроченные к 9 мая и открыл памятник «павшим героям» в неподконтрольном Украине Донецке. Вместе с ним на церемонии присутствовал глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В «республике» надеются, что визит российского чиновника не простая формальность.

«В плане, как актер внутренней политики РФ, Турчак — далеко не последний человек, а когда он приезжает в де-юре другое „государство“, пусть и не признанное, это может говорить об изменении Донбасской повестки в Кремле», — пишут местные паблики.

«Не знаем, что и как, но Турчак это серьезно», — добавил другой паблик.

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