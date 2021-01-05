Убийство Шеремета: аудиозаписи о возможных заказчиках убийства отправили на фоноскопическую экспертизу

Сотрудники правоохранительных органов заинтересованы еще и в получении дополнительной информации

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Национальная полиция Украины уже отправила аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета на фоноскопическую экспертизу. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства, передает УРА-Информ.



«Аудиозапись, которую получила Национальная полиция Украина, уже направлена на проведение фоноскопической экспертизы», — отмечается в ведомстве.



Также стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов заинтересованы еще и в получении дополнительной информации относительно убийства, которая может касаться заказчиков трагедии Шеремета.





«Поскольку распорядитель звукозаписи сейчас находится на территории одной из стран Евросоюза, для проведения соответствующих следственных действий нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи. Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и Офиса генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи», — сказано в сообщении.



Помимо этого, следователи украинской полиции подготовили Макару официальное приглашение в Украину для участия в следственных действиях и экспериментах.



Также известно, что он получит процессуальный статус свидетеля. Помимо этого, свидетелю будет обеспечена надлежащая охрана.



«Дело касательно исполнителей убийства Павла Шеремета уже рассматривается в суде. Следствием была собрана полная доказательная база причастности трех обвиняемых к совершению этого преступления. В дальнейшем решение будет принимать суд. При этом отмечаем, что полученная информация о так называемом «белорусском следе» касается исключительно заказчиков убийства журналиста, эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве. Как ранее сообщало следствие, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси. То есть информация об игнорировании органом досудебного расследования этой версии не соответствует действительности», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Макар передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.