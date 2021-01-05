«Не допустить реванша», — Порошенко призвал демократов объединиться

Политика нынешней украинской власти привела к тому, что партия «Оппозиционная платформа – За життя» усиливает свои позиции

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По мнению бывшего президента Украины «Оппозиционная платформа – За життя» усиливает свои позиции именно из-за политики нынешней власти. Исходя из этого демократические и проевропейские силы Украины должны объединиться, чтобы не допустить реванша. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу “ЕС”.

“Евросолидарность”, как отметил Порошенко, стала единственной общенациональной проукраинской оппозиционной силой на территории государства.

“Нет другой политической силы, которая представлена во всех без исключения областных советах и городских советах областных центров – только “Европейская Солидарность”. И это оценка, которую поставил нам избиратель. И я хочу поблагодарить очень ответственных избирателей, потому что они разрушили сценарий, что это лишь “политическая сила Западной Украины”. Это очень опасно для Украины. Но украинский избиратель полностью разрушил этот фейковый сценарий из Офиса президента”, – заявил бывший украинский президент.

Политик также он добавил, что согласно данным социологических опросов, которые были проведены на территории Украины, пока три политические партии имеют около 20% поддержки. К ним относится “ЕС”, “Слуга народа” и ОПЗЖ.

Помимо этого, он заявил, что «Слуги» уже потеряли лидерство в глазах украинцев.

“Время собирать камни. Мы обращаемся ко всем демократическим силам о необходимости немедленного процесса объединения перед этими вызовами, которые стоят перед нашим государством. Я убежден, что это вполне возможно. Мы открыты для любых переговоров, к компромиссам, которые способны будут объединить демократические силы и защитить Украину от того реванша, куда тянут ОПЗЖ и “слуги народа”, – заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что пятый президент украинского государства Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года утвердил специальную операцию правоохранителей по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера.