Идем в Европу: Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ

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Кабинет министров Украины одобрил очередной законопроект о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создания соответствующего Межгосударственного совета, заключенного в рамках СНГ. Об сообщает УРА-Информ со ссылкой на информацию представителя Кабинета министров Василия Мокана в Facebook.

«Вопрос национальной безопасности и выход Украины из структур СНГ. На сегодняшнем первом в новом году внеочередном заседании Кабмина был одобрен проект закона «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности», — написал Мокан.

Как он отметил, украинскому государству данным законопроектом предлагается выйти из соглашения, которое было подписано 19 ноября 2010-го года в городе Санкт-Петербург. Данное соглашение в Украине было ратифицированного Верховной Радой 21 декабря 2011-го года.

Он добавил, что украинские представители уже довольно длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета.

«Настоящее Соглашение не отвечает современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ. А обязательства Украины, возникшие в течение срока действия Соглашения, урегулированы», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики» № 995-ІХ, который Верховная Рада Украины приняла 5 ноября 2020.