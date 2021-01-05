Происшествия

Убийство Шеремета: бывший беларуский спецназовец готов дать показания

Макар передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года

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Бывший сотрудник специального подразделения Алмаз МВД беларуского государства Игорь Макар планирует дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки правления беларуского КГБ. На записях обсуждалась возможность на тот момент предстоящего убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Суспільне.

Макар также уточнил, что уже передал соответствующие доказательства о скандальном убийстве журналиста Шеремета украинской стороне в декабре 2020 года.

Также стоит отметить, что бывший сотрудник спецназа Беларуси покинул Беларусь. На данный момент Макар проживает в одном из государств, которое входит в Европейский Союз. Он уточнил, что с ним уже вышли на связь представители украинских спецслужб. Однако, несмотря на это, официальный допрос еще не состоялся. Также бывший сотрудник беларуского спецназа добавил, что готов дать показания Офису генерального прокурора. Он готов посетить украинскую столицу — Киев, если этого потребует следствие.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины еще в декабре 2020 года получила данные о возможных заказчиках убийства известного журналиста Павла Шеремета, которое было совершено в 2016 году.

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