Общество

Украина неожиданно получит вдвое больше доз вакцины от COVID-19

Наталия

Сначала нужно ввести первую дозу, а спустя пару недель закрепить эффект и ввести вторую

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Украинское государство сможет получить 16 млн доз вакцины. а не как планировалось раньше — 8. Украина получит вакцину от коронавирусной пневмонии нового поколения в рамках международной программы COVAX. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала Дом, передает УРА-Информ.

Также он сообщил, что данную вакцину стоит вводить дважды. Сначала нужно ввести первую дозу, а спустя пару недель закрепить эффект и ввести вторую.

«Соответственно, 16 млн – это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит», – сказал Немчинов.

Стоит отметить, что программа Всемирной организации здравоохранения COVAX – это глобальная схема вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового поколения людей в странах с низким и средним уровнем доходов. 

Ранее сообщалось, что в США официально стартовала процедура вацинации населения от коронавирусной болезни нового поколения. Первые партии разработанной вакцины от новой коронавирусной инфекции американской фармацевтической компании Pfizer отправили в 636 заранее определенных мест по всей территории государства.

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Наталия

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