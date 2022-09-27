Политика

Это начало конца для России – Порошенко сообщил, какие процессы начались в стране

Ирина

Бывший президент Украины и сегодняшний лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко совершенно уверен, что дни главы Кремля Владимира Путина фактически сочтены. Он уверен, что на это указывают особые инциденты, которые уже начали происходить внутри РФ.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Мобилизация, которую огласил идиот из Кремля, имеет отношение не к военному делу. Здесь речь идет о сельском хозяйстве. Мобилизация является своеобразной мясной кампанией по увеличению количества мяса, которое будет отправлено назад, в Россию», – сообщил в начале Порошенко.

Далее он сказал, что факт оглашенной мобилизации говорит о серьезных проблемах внутри государства. По его словам, война уже фактически пришла в Россию.

«До этого момента всякие диванные войска и прочие патриоты России давали указания своим войскам, как убивать украинцев. Сейчас они на себе прочувствовали, что такое война и слезы. Уже сегодня у них нет возможности не выходить на протесты. Это начало конца для России. Наши только ускоряют данный процесс, защищая каждый сантиметр украинской земли», – заключил экс-президент.

Напомним, мобилизованных россиян посылают сразу на фронт: Генштаб выяснил тревожные данные.

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