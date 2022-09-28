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Путин готов идти до конца в Украине – источник ОП сказал, что разведка Британии посоветовала Зеленскому

Ирина

Инсайдер из Офиса Президента получил информацию, что глава Кремля Владимир Путин не намерен останавливать войну в Украине. Более того, он поднял ставки максимально высоко, поставив на кон фактически все, включая собственную власть.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 представили разведданные Офису Президента. В них готовится о том, что президент РФ Владимир Путин готов идти до конца в Украине. В Кремле расценивают данный момент в качестве борьбы России за свое будущее. Соответственно, если придерживаться такой логики, любой вариант будет приемлемым, даже если речь идет об ударах ядерным оружием и отключении Евросоюза от энергетических ресурсов», – сообщил в начале источник.

Следом инсайдер добавил, что разведка Британии уже дала соответствующие рекомендации Зеленскому. По их мнению, Офис Президента должен готовить бомбоубежища, которые должны защитить население от ядерной войны. В то же самое время украинское общество должно быть соответствующим образом подготовлено к холодной зиме.

Напомним, ВСУ пригрозили «гауляйтеру» Мелитополя Балицкому: офицер сказал, что с ним скоро произойдет.

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