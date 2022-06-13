Политика

В ОП назвали количество оружия, которое необходимо Украине для того, чтобы завершить войну

Михаил Подоляк назвал конкретные цифры.

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Для того, чтобы победить России в войне Украине необходимо тяжелое вооружение. Об этом еще раз напомнил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он назвал конкретные цифры по вооружению, которого будет достаточно для Украины, чтобы завершить войну с Россией. Например, он отметил, что для победы нужно 1000 гаубиц, а также заяви, что страна нуждается в дронах, пишет УРА-Информ.

“Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм;300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов. 15.06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения”, – написал он на своей странице в твиттере.

Отметим, что в Брюсселе министры обороны различных стран снова обсудят поставки оружия в Украину.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского назвали задачи минимум и максимум в войне с Россией.

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