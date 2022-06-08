ВСУ могут выйти из Северодонецка: это не сдача города

На сегодняшний день бои продолжаются

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Вооруженные силы Украины могут отступить временно от Северодонецка на более укрепленные позиции. О том, что ВСУ могут выйти из Северодонецка могут выйти из Северодонецка рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона «Единые новости», передает УРА-Информ.

«Даже если придется нашим военным отойти на более укрепленные позиции, это не означает, что кто-то сдает город. На сегодняшний день бои продолжаются. Россия направила сюда все свое оружие», – отметил Гайдай.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров на обвинение России в мародерстве оскорбил журналиста и Зеленского.