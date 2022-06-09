Общество

Россия минирует Херсонскую область: туда завезли боеприпасы 50-х годов

Хотят полностью заминировать регион.

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Российская Федерация массово минирует Херсонскую область. Для этого россияне завезли на оккупированную территорию боеприпасы 50-х годов прошлого века.

В Главном управлении разведки Украины сообщили, что эти припасы хранились в Российской Федерации очень долгое время и были направлены на подготовку к уничтожению. Однако с начала вторжения в Украину планы у оккупантов изменились, пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление разведки.

“Недавно в оккупированную Херсонскую область прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены к уничтожению. Присвоив средства на утилизацию, российское командование передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций”, – говорится в сообщении.

На данный момент не сообщается, где именно проводиться минирование, но скорее всегоЭ то происходит на линии фронта.

Ранее мы сообщали, что ВСУ могут выйти из Северодонецка.

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