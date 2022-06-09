Ким рассказал, на какие областные центры могут пойти в атаку оккупанты

Речь идет о Николаевской и Запорожской областях.

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Российская армия в ближайшие месяцы может предпринять попытку пойти в наступление на два областных центра. Такое мнение высказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В интервью Reuters он рассказал о том, что Николаев и Запорожье находятся под прицелом Российской Федерации. При этом он добавил, что украинская сторона не наблюдает больших скоплений сил противника для атаки, пишет УРА-Информ.

“В ближайшие месяцы, я думаю, у них (оккупантов – Ред.) есть некоторые возможности для наступления на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим ни перегруппировки, ни больших скоплений войск для атаки”, – сказал Ким.

По его словам, сейчас все движется очень медленно, но ситуация может развиваться очень быстро.

Отметим, что в первые недели наступления россияне уже предпринимали попытки захватить Николаев, однако этого им не удалось.

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