Россиянам не удастся удержать захваченные территории на Юге Украины – Загороднюк

Андрей Загороднюк высказал свое мнение о ситуации.

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Российским оккупантам не удастся удержать захваченные территории на Юге Украины. Такое мнение высказал экс-глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк.

Он считает, что противник хочет просто разместить на позиционных укреплениях свое вооружение и военную технику, но его недостаточно для удержания позиций. Для уничтожения укреплений противника нужно только время, поэтому когда натиск оккупантов ослабнет, украинские военные получат шанс на контрнаступление, пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио НВ.

“Что они (оккупанты – Ред.) сделали на Херсонщине и вообще на юге? Они начали окапываться, устанавливать позиционные укрепления для того, чтобы задержаться и каким-то образом сдержать наши попытки контратак. Но расстояния настолько огромны… Удержать это, просто закопав свои артиллерийские орудия, танки, – нереально”, – отметил бывший министр.

Напомним, что именно на Херсонском направлении у украинской армии главные успехи.

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