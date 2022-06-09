Общество

Россиянам не удастся удержать захваченные территории на Юге Украины – Загороднюк

Андрей Загороднюк высказал свое мнение о ситуации.

Время чтения: 40 Секунд

Российским оккупантам не удастся удержать захваченные территории на Юге Украины. Такое мнение высказал экс-глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк.

Он считает, что противник хочет просто разместить на позиционных укреплениях свое вооружение и военную технику, но его недостаточно для удержания позиций. Для уничтожения укреплений противника нужно только время, поэтому когда натиск оккупантов ослабнет, украинские военные получат шанс на контрнаступление, пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио НВ.

“Что они (оккупанты – Ред.) сделали на Херсонщине и вообще на юге? Они начали окапываться, устанавливать позиционные укрепления для того, чтобы задержаться и каким-то образом сдержать наши попытки контратак. Но расстояния настолько огромны… Удержать это, просто закопав свои артиллерийские орудия, танки, – нереально”, – отметил бывший министр.

Напомним, что именно на Херсонском направлении у украинской армии главные успехи.

Ранее мы сообщали, что ВСУ могут выйти из Северодонецка.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Зашли свежие силы»: власти Запорожья рассказали о ситуации в регионе

Те местные жители, которые поддержали российских захватчиков, уже начали об этом жалеть

Россия минирует Херсонскую область: туда завезли боеприпасы 50-х годов

Хотят полностью заминировать регион.

Войну на Украине почувствует весь мир – ООН

Антониу Гутерриш провел доклад по ситуации в стране.

В Генштабе ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Северодонецке

В городе продолжаются бои.

ВСУ могут выйти из Северодонецка: это не сдача города

На сегодняшний день бои продолжаются

“Что из украденного у Украины, кроме зерна, России еще удалось продать?!”: вопрос журналиста Лаврову в Турции поставил его в неловкое положение

Лавров на обвинение России в мародерстве оскорбил журналиста и Зеленского