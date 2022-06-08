Политика

Арестович рассказал, когда ожидать первые поставки ленд-лиза

Советник главы Офиса президента о поставках.

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На данный момент еще ничего неизвестно по поводу техники, которую Украина получит в рамках ленд-лиза. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он рассказал о том, когда нужно ожидать помощи от США в рамках ленд-лиза. Он отметил, что больше информации по поводу техники, которую отправили большими кораблями, должна появиться за две-три недели, пишет УРА-Информ.

“Через 2-3 недели должны появляться первые сообщения по технике, которую сюда отправили большими транспортными кораблями. Вы должны понимать, что они долго грузятся в Америке , недели две, потом дней 10-12 плывут через Атлантику, потом приплывают в Европу, потом разгружаются. Вы должны понимать, что это занимает время, минимум месяцок”, – сказал Арестович.

Он добавил, что картина на поле боя должна измениться уже в июле месяце, но все зависит от темпов поставок западного вооружения.

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