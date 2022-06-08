Польша требует начала работы над седьмым пакетом санкций против России

Важные заявления от соседей.

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Мы должны начать работу над седьмым санкционным пакетом, который должен включать в себя, в частности, полное прекращение импорта российского газа и нефтехимической продукции, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи во вторник со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

На пресс-конференции после встречи Рау сказал, что важной темой разговора была ситуация в Украине. Он подчеркнул, что с самого начала войны Польша «непоколебимо поддерживает Киев во всех ключевых областях, действуя для сохранения территориальной целостности Украины в соответствии с национальными интересами этой страны, но также в соответствии с интересами Европы, и я скажу больше — всего трансатлантического сообщества», пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Ссылаясь на шестой пакет санкций против России, принятый ЕС на прошлой неделе, он оценил его как «важный шаг к обеспечению независимости Европы от российских энергоресурсов».

«Однако этого недостаточно, мы должны начать работу над седьмым пакетом санкций, который должен включать полную приостановку импорта российского газа и продуктов нефтехимии, либо исключение всех российских и белорусских банков из системы SWIFT», – заявил глава польской дипломатии.

Ранее мы сообщали, что Россия шантажирует мир и экспортирует голод в Африку.