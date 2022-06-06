Общество

В Украине появился спецлагерь для пленных военных РФ

При этом, россияне содержат украинских военнопленных в разных условиях

Время чтения: 50 Секунд

Украинское государство содержит всех военнопленных РФ согласно с Женевской конвенцией и уже были созданы лагерь для пленных в одной из западных областей. Об этом сообщает министр юстиции Денис Малюська, передает УРА-Информ.

«Что касается военнопленных, которых только что захватили или тех, которые планируются для обмена, они разбросаны по учреждениям Министерства юстиции практически по всей территории Украины. Удерживаются на должном уровне в том смысле, что ничего лишнего мы им не даем, но в соответствии со стандартами, установленными международными договорами, мы их обеспечиваем. Это уровень немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного. Немножко лучшее питание, немножко лучшие средства гигиены, полный доступ Красного Креста», – отметил Малюська.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Сербию заявил, что правительство рф уже предлагает не Украине, а Турции разминировать порты возле Одессы, чтобы открыть безопасный проход для судов в открытое море. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал эту инициативу, и заявил, что Украина не может доверять Путину, так как его слова ничего не значат. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В СНБО отреагировали на угрозы Кремля бить «туда, куда еще не бил»

Данилов ответил на циничные заявления главы Кремля

Зеленский рассказал подробности по пленным с “Азовстали”

Сотрудники ГУР являются лучшими специалистами в делах подобного рода и на них можно рассчитывать

Мариуполь на гране эпидемии: растет смертность населения

Ситуация усугубляется отсутствием лекарств, медицинской помощи и лабораторий

В Минобороны назвали населенные пункты, где ВСУ отбили наступление врага

В общей сложности ВСУ успешно отбили 7 российских атак

В РФ угрожают нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на поставки Украине дальнобойного оружия угрожает новыми захватами украинских территорий

ВСУ остановили продвижение россиян на Святогорск и Славянск

Продвижение на Святогорск и Славянск сейчас блокируется