Украина в ближайшее время может вернуть под свой контроль Мелитополь

Противник боится наступления украинской армии в этом направлении.

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Российские военные покинули практически все блокпосты в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом заявил города Мелитополя Иван Федоров.

Он заявил, что российские оккупанты боятся украинского наступления и поэтому пошли на такой шаг. Федоров также добавила, что во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский заверил, что в ближайшие недели-месяцы город Мелитополь будет деоккупирован, пишет УРА-Информ.

«В подтверждение этому тот факт, что три дня назад с территории Мелитопольского района почти со всех блокпостов оккупанты уже уехали. Уехали, потому что наши героические военные делают все возможное и невозможное для того, чтобы как можно быстрее очистить нашу территорию от российских захватчиков», — написал Федоров в своем телеграм канале.

Он также добавил, что украинские власти не будут сдавать Запорожскую область несмотря на пропаганду Кремля.

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