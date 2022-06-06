ВСУ остановили продвижение россиян на Святогорск и Славянск

Продвижение на Святогорск и Славянск сейчас блокируется
Украинская артиллерия смогла остановить продвижение оккупационных войск на Святогорск и Славянск. Об этом сообщает ТГ-канал Луганщина оперативна, передает УРА-Информ.
«Лиман — рашисты под огнем нашей арты остановлены. Продвижение на Святогорск и Славянск сейчас блокируется, хоть оккупанты и пытаются идти вперед», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что новой столицей захваченной оккупационными войсками РФ Запорожской области планируют сделать Мелитополь.
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