Общество

ВСУ рассказали, какую тактику выбрали оккупанты на Северодонецком направлении

Армия РФ использует пехоту только для того, чтобы определить, где позиции украинских военных

Время чтения: 47 Секунд

Командир батальона украинских военных с позывным Кузик сообщил, что его подразделение не планирует отступать с Северодонецкого направления. Сейчас военные пытаются оттеснить оккупантов, как можно дальше за пределы города. Об этом пишет УРА-Информ.

«Если сравнивать то, как они воевали на Киевщине, они сделали выводы и гораздо грамотнее воюют сейчас. Они минимизировали контакт с нами, имеют преимущество в артиллерии, в танках на этом направлении, потому этим и пользуются», – отметил он.

Российская армия сейчас использует пехоту только для того, чтобы определить, где позиции ВСУ. Вскоре после этого включается работа артиллерии на несколько часов, используют танки и самолеты.

«Воюют как российская военная машина — пытаются перемолоть наши позиции, так как они воевали в Сирии, Рубежном. Они полностью уничтожили город Рубежный, не взяли, а стерли с лица земли. То же они пытаются сделать с Северодонецком, но здесь уже работает наша контрартиллерия», – добавил военный.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины якобы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ВСУ втянули врага в ловушку в Северодонецке, – Арестович

Эту информацию пока не подтвердили власти Луганской области

“Пусть Пушилин помогает”: дончане отказываются поддерживать мобилизованных в ОРДЛО

В 2014 году «ребята сами шли служить», а потом, когда к «власти» пришел Пушилин, все «разбежались»

«Кто-то просил нас защищать?»: в ОРДО прозрели, что Донбасс не «спасают»

Они возмущены тем, «спецоперация по «осбождению» Донбасса только больше усугубила положение и количество жертв

«Референдума» не будет: в РФ снова “кинули” Донбасс

В Кремле вновь обвинили Украину

В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта

Есть пробитие

«Наорали, увольняют, бросили, как мясо»: оккупанты обижены на свое руководство

Также никаких выплат не получают и «добровольцы», которых «бросили, как мясо, на передовую»