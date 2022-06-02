ВСУ рассказали, какую тактику выбрали оккупанты на Северодонецком направлении

Армия РФ использует пехоту только для того, чтобы определить, где позиции украинских военных

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Командир батальона украинских военных с позывным Кузик сообщил, что его подразделение не планирует отступать с Северодонецкого направления. Сейчас военные пытаются оттеснить оккупантов, как можно дальше за пределы города. Об этом пишет УРА-Информ.

«Если сравнивать то, как они воевали на Киевщине, они сделали выводы и гораздо грамотнее воюют сейчас. Они минимизировали контакт с нами, имеют преимущество в артиллерии, в танках на этом направлении, потому этим и пользуются», – отметил он.

Российская армия сейчас использует пехоту только для того, чтобы определить, где позиции ВСУ. Вскоре после этого включается работа артиллерии на несколько часов, используют танки и самолеты.

«Воюют как российская военная машина — пытаются перемолоть наши позиции, так как они воевали в Сирии, Рубежном. Они полностью уничтожили город Рубежный, не взяли, а стерли с лица земли. То же они пытаются сделать с Северодонецком, но здесь уже работает наша контрартиллерия», – добавил военный.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины якобы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город.