Появились хорошие новости для Одессы: ВСУ показали обращение главы одесской ОВА

Глава ОВА в Одесской области Максим Марченко рассказал о том, что российские оккупанты не обстреливали город, а также область. Более того, он поделился информацией, которая будет полезна общественности.

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Об этом сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Одесская область, а также хорошие новости от головы ОВА. Обстрелов не было. У орков дела идут совсем нехорошо. По сообщению господина Марченко, единицы часто производят ротацию, ибо им тяжело. При этом 30-40% тех, кто возвращается в собственное болото, не желают снова ехать на войну», – сказано в сообщении.

По этой причине, как утверждает глава ОВА Одессы, ВС РФ набирают новобранцев из небоевых частей для ведения наступательных операций.

«Помните плененных орков, которые воевали…Ну, не особо воевали, будучи представителями железнодорожных войск? Вот так это и происходит», – заключил источник.

Напомним, ВСУ рассказали, какую тактику выбрали оккупанты на Северодонецком направлении.