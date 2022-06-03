Общество

Появились хорошие новости для Одессы: ВСУ показали обращение главы одесской ОВА

Глава ОВА в Одесской области Максим Марченко рассказал о том, что российские оккупанты не обстреливали город, а также область. Более того, он поделился информацией, которая будет полезна общественности.

Время чтения: 32 Секунд

Об этом сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Одесская область, а также хорошие новости от головы ОВА. Обстрелов не было. У орков дела идут совсем нехорошо. По сообщению господина Марченко, единицы часто производят ротацию, ибо им тяжело. При этом 30-40% тех, кто возвращается в собственное болото, не желают снова ехать на войну», – сказано в сообщении.

По этой причине, как утверждает глава ОВА Одессы, ВС РФ набирают новобранцев из небоевых частей для ведения наступательных операций.

«Помните плененных орков, которые воевали…Ну, не особо воевали, будучи представителями железнодорожных войск? Вот так это и происходит», – заключил источник.

Напомним, ВСУ рассказали, какую тактику выбрали оккупанты на Северодонецком направлении.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

РФ уже выкрала часть суден из портов Украины

В украинских портах остаются заблокированными 68 иностранных судов

“Смеются и издеваются”: Гиркин расстроен положением дел армии РФ

В России разведка — в хлам, дипломатия — в ноль

100 дней войны с Россией: топ-5 побед украинской армии

За сто дней полномасштабных действий у украинской армии было много успешных действий.

Бесстрашные российские десантники бегут с Украины: уже 257 военных написали отказы

Они даже себя травмируют, чтобы не попасть на передовую

Жителей столицы предупредили об опасности в Киевском море: стало известно, что там находится

В условиях войны с Российской Федерацией, к сожалению, некоторые места в Украинском государстве все еще остаются опасными. В частности, это касается зон, где велись или ведутся активные боевые действия.

Мирные жители сопротивляются: Кремль не знает, как интегрировать оккупированные территории

Все идет не по плану Москвы.