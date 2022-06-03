Политика

Мы должны быть готовы к долгой войне в Украине – генсек НАТО

Похоже, что все верят в то, что война скоро не закончится.

Время чтения: 1 Мин. , 2 Секунд

Мы должны быть готовы к тому, что война в Украине будет продолжаться долго, и наша роль заключается в том, чтобы поддерживать переговорную позицию Украины, а не решать, что ей делать. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

«Мы должны поддерживать эту поддержку Украины и быть готовыми к долгосрочной перспективе. Это послание Соединенных Штатов и других союзников и партнеров по НАТО», — сказал Столтенберг на пресс-конференции, пишет УРА-Информ.

Он добавил, что западная помощь «имеет значение» на поле боя, но подчеркнул, что продолжающиеся бои с русскими на востоке Украины были войной на уничтожение, и обе стороны несут тяжелые потери.

На вопрос, должна ли Украина пойти на территориальные уступки России, чтобы положить конец войне, глава Североатлантического альянса заявил, что роль НАТО не в том, чтобы диктовать, что Украина должна делать на переговорах.

«Я полностью доверяю политическому руководству Украины, и именно они должны принимать решения и принимать эти непростые решения и суждения. Наша роль заключается в том, чтобы поддержать их, чтобы они были в наилучшем положении, когда начнутся переговоры», — сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО стремится не допустить эскалации конфликта и не быть его стороной.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Великобритании подтвердил поставку Украине РСЗО М270.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

СМИ Запада выяснили, что происходит с Путиным: печальный прогноз для лидера РФ

Западные СМИ сообщали, что в апреле российский президент лечился от рака позднией стадии. С тех пор появились дополнительные сообщения, которые раскрыли больше информации насчет состояния главы Кремля.

ОП рассчитывает на стабилизацию ситуации на фронте уже в июле: источник раскрыл, что планируют на Банковой

Власти Украины начали надеяться на то, что ситуация на линиях боевых действий в восточных регионах страны обернется в их пользу.  Более того, поможет в данном отношении специальная техника, которую пригонят союзники Запада.

ВСУ, скорее всего, не смогут отбить Северодонецк – Арестович

Несмотря на успешность операции, цель не в этом.

Украина обеспокоена действиями Беларуси

Очередные действия белорусов на границе.

США готовят новый пакет помощи для Украины: Блинкен рассказал, какое решение принял Вашингтон

Госсекретарь США Энтони Блинкен утвердил новый пакет помощи Украине на сумму 700 миллионов долларов. Он одобрил новый пакет военной помощи Украине, анонсированный ранее президентом США Джо Байденом.

Путина готовят к новой операции: журналист Котлярский сообщил, что происходит с главой Кремля

Представитель израильской «пятой власти» заявил, что у кремлевского лидера Владимира Путина диагностирован рак поджелудочной железы, и проживет он совершенно недолго.