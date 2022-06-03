Мы должны быть готовы к долгой войне в Украине – генсек НАТО

Похоже, что все верят в то, что война скоро не закончится.

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Мы должны быть готовы к тому, что война в Украине будет продолжаться долго, и наша роль заключается в том, чтобы поддерживать переговорную позицию Украины, а не решать, что ей делать. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

«Мы должны поддерживать эту поддержку Украины и быть готовыми к долгосрочной перспективе. Это послание Соединенных Штатов и других союзников и партнеров по НАТО», — сказал Столтенберг на пресс-конференции, пишет УРА-Информ.

Он добавил, что западная помощь «имеет значение» на поле боя, но подчеркнул, что продолжающиеся бои с русскими на востоке Украины были войной на уничтожение, и обе стороны несут тяжелые потери.

На вопрос, должна ли Украина пойти на территориальные уступки России, чтобы положить конец войне, глава Североатлантического альянса заявил, что роль НАТО не в том, чтобы диктовать, что Украина должна делать на переговорах.

«Я полностью доверяю политическому руководству Украины, и именно они должны принимать решения и принимать эти непростые решения и суждения. Наша роль заключается в том, чтобы поддержать их, чтобы они были в наилучшем положении, когда начнутся переговоры», — сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО стремится не допустить эскалации конфликта и не быть его стороной.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Великобритании подтвердил поставку Украине РСЗО М270.