Здоровье

Как предотвратить гипертонию в условиях войны: кардиолог рассказала легкий способ

По данным STEPS, треть украинцев страдает от гипертонии или повышенного артериального давления.

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Об этой информации сообщили в «НВ», передает «УРА-Информ».

Вследствие острого и хронического стресса, нерегулярного контроля артериального давления и несоблюдения режима лечения в военное время это заболевание может привести к опасным клиническим состояниям: гипертоническому кризу, инфаркту миокарда, инсульту, сердечной аритмии.

Анна Солощенко, врач-кардиолог высшей категории и основатель проекта «Ваш кардиолог», рассказывает, как своевременно выявить повышенное давление, как правильно его лечить и как не допустить осложнений.

Артериальное давление (АД) – это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. У каждого человека оно разное, но, как правило, нормальное давление не должно превышать максимальное значение в 130 мм. рт. Искусство. и менее 80 мм. рт. Искусство. Часто люди не знают свое постоянное кровяное давление, потому что не измеряют его. Это означает, что они не замечают, когда она поднимается.

Опрос STEPS показал, что 8,4% населения Украины никогда не измеряли артериальное давление, а 63,6% не знали, что у них повышенное артериальное давление.

Артериальная гипертензия – это повышение артериального давления выше 130/80 мм. рт. Искусство. или ваше постоянное давление.

С возрастом давление повышается, поэтому его необходимо контролировать и при необходимости лечить медикаментозно. Обращение к врачу по поводу проблем со здоровьем – ошибка. Потому что в большинстве случаев гипертония протекает бессимптомно.

Вы также можете чувствовать себя комфортно с повышенным давлением 160, 170 или 180 мм. рт. ст., так как организм привыкает к нему за несколько лет. При таком давлении самочувствие, наоборот, может ухудшаться по мере снижения давления.

Напомним, ученые выяснили новые факты о родинках: исследование проявило свет на проблему.

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