США готовят новый пакет помощи для Украины: Блинкен рассказал, какое решение принял Вашингтон

Госсекретарь США Энтони Блинкен утвердил новый пакет помощи Украине на сумму 700 миллионов долларов. Он одобрил новый пакет военной помощи Украине, анонсированный ранее президентом США Джо Байденом.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

По словам главы американской дипломатии, Вашингтон обеспечит украинскую армию дополнительными возможностями и передовым вооружением. Госсекретарь указал, что речь идет именно о вооружении, которое необходимо ВСУ для отражения атак российских военнослужащих, в том числе о ракетных комплексах.

Блинкен не уточнил названия комплекса, но подчеркнул, что он позволит украинской армии поражать российские цели с большего расстояния.

Ранее СМИ писали, что размер нового пакета военной помощи Украине составляет 700 млн. долларов. Среди прочего, американская сторона переправит на Украину высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS при условии, что они не будут использоваться для стрельбы по целям на территории России.

Кроме того, Киев получит вертолеты, ПТРК, тактические машины и различные виды боеприпасов.

Напомним, у россиян новые проблемы в войне с Украиной: уже используют технику МЧС.