Представитель израильской «пятой власти» заявил, что у кремлевского лидера Владимира Путина диагностирован рак поджелудочной железы, и проживет он совершенно недолго.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Тема о здоровье главы РФ неоднократно упоминалась в СМИ. Различные эксперты высказали свое мнение по этому вопросу. Как отмечает журналист Марк Котлярский, чем активнее в Москве идет кампания по убеждению жителей страны в том, что президент РФ на самом деле не болен, тем больше сомнений вызывает данный факт.

Об этом свидетельствует его запись на канале в Телеграме. Там идет речь о том, что говорят в медицинских кругах столицы РФ. По данным источников, Путина ждет специальная операция в области поджелудочной железы в Медицинском центре имени Блохина, который славится лечением онкологических заболеваний.

В одном из корпусов НИИ стремительно готовился прием выдающегося пациента. Диагноз – злокачественная опухоль поджелудочной железы, с которой кремлевский лидер может жить недолго.

«Болезнь настолько прогрессирует, что операция если и продлевает жизнь, то ненадолго. По данным источников, у него есть максимум 3-4 месяца», — пишет Котлярский, ссылаясь на ведущих врачей. Москва.

Журналист также отмечает, что в Кремле знают о тяжелой болезни лидера и уже разработали очередной план действий по руководству страной.

Напомним, Лавров рассказал, что происходит со здоровьем Путина: глава МИДа прокомментировал слухи в соцсетях.