У россиян новые проблемы в войне с Украиной: уже используют технику МЧС

У российской армии уже начались проблемы с дронами.

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У российской армии новые проблемы в войне в Украине. Об этом сообщил в Генеральном штабе ВСУ.

В штабе сообщили о том, что россияне теряют беспилотники по всем направлениям, и уже задействуют беспилотники даже МЧС РФ, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные ВСУ.

Также сообщается, что российские оккупанты, чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов, продолжают информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и детских садах.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведке и огневой поддержке на Приморском направлении. Противник продолжает блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря.

Противник продолжает использовать гражданские больницы на временно оккупированных территориях для лечения раненых.

Ранее ВСУ показали, как выглядит трасса Бахмут-Лисичанск.