Инсайдер ОП сказал, когда произойдет «референдум» на оккупированных территориях Украины

Стало известно о том, что Кремль все-таки намерен проводить незаконный референдум на территориях, которые де-факто не принадлежат ему. Однако, к счастью, случится это далеко не скоро.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что некий референдум пройдет на территориях Л/ДНР, Херсонской, а также Запорожской областях не раньше 2023 года. Еще раньше в Офисе Президента разгоняли данный месседж, чтобы подогреть протестные настроения в тех регионах. Однако нужных результатов не было достигнуто», – сказано в сообщении.

В данный момент, как сообщает источник, Кремль намерен начать процесс раздачи паспортов Российской Федерации на занятых территориях. После этого начнется налаживание общественно-политической, а также экономической жизни регионов.

«Россияне намерены устраивать строительный бум на всех занятых территориях. Однако не в данный момент. Хотят это сделать ближе к осеннему времени года», – заключил источник.

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