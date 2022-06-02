Политика

Украина и Польша намерены создать предприятие по оружию: стороны подписали меморандум

Киев и Варшава объединились для того, чтобы противостоять российскому агрессору, который ведет войну во многих государствах, включая Сирию и Грузию. Стороны решили подписать соответствующий документ, который поможет снизить угрозу Кремля всему миру.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Украина и Польша намерены создать общее предприятие по изготовлению вооружения. Страны подписали Меморандум о создании польско-украинской комиссии. Она будет готовить рекомендации насчет формата использования общего предприятия, которое будет изготавливать оружие и военную технику», – сказано в сообщении.

К сожалению, пока неизвестно, о каком именно вооружении идет речь. Кроме того, неясно, на какой территории будет находиться производство, и когда его вообще откроют. Однако подписанные документы говорят о скорых перспективах такой задумки.

Тем временем, армия РФ продолжает обстреливать населенные пункты Украины, хотя ВСУ идут в контрнаступление по целому ряду направлений.

Напомним, второй этап войны РФ в Украине заканчивается не в пользу Москвы: Кох сообщил, что происходит.

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