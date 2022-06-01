Общество

США все же передадут Украине РСЗО

В Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО и уточнили, что речь идет о HIMARS

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Соединенные Штаты Америки приняли решение передать Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщается в заявлении Белого дома, передает УРА-Информ.

«США поддержат наших украинских партнеров и будут продолжать предоставлять Украине вооружение и оборудование для защиты. Мы будем продолжать возглавлять мир в предоставлении исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу», – сказано в заявлении.

Также союзники предоставь Украине и боеприпасы к переданным РСЗО из США.

Ранее сообщалось, что так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин не пострадал в результате удара украинских войск по Лиману, что находится на оккупированной территории, однако, был уничтожено около 50 кадыровцев. 

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