Госдеп США предупредил о возможной аннексии Херсона Россией

Все может произойти уже в ближайшее время.

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Россия может вскоре попытаться аннексировать Херсон или создать «Херсонскую Народную Республику», хотя ее оккупационные власти не смогли получить удостоверения личности местных жителей, заявил во вторник представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Пресс-секретарь также отказался комментировать сообщения об установлении постоянного присутствия американских солдат в Польше, пишет УРА-Информ.

“Кремль, вероятно, рассматривает несколько вариантов, от признания так называемой Народной Республики (…) до аннексии, как это сделала Россия в Крыму. Это предсказуемая часть российского сценария, поэтому мы продолжаем бить тревогу”, – сказал Прайс на пресс-конференции.

Он также отметил, в частности, более частые визиты российских официальных лиц в оккупированный регион, указ президента Путина об упрощении выдачи паспортов для граждан Украины и планы введения рубля в качестве денежной единицы.

Ранее США предупреждали, в частности, о возможной организации фальшивого референдума о создании «Херсонской Народной Республики». На вопрос, почему эти планы — Госдепартамент предупреждал, что референдум может состояться в середине мая — не осуществились, Прайс признался, что не знает. Однако он добавил, что это может быть результатом предупреждений США и раскрытия планов России.

Ранее мы сообщали, что Зеленский раскрыл правду о потерях Украины во время войны с Россией.