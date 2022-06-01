Пушилин озвучил ключевую цель войны: главарь террористов «ДНР» сказал, что должна сделать армия РФ

Главарь сепаратистских сил из ОРДО Денис Пушилин отличился новым провокационным заявлением, на которое обратили внимание СМИ. По его словам, ключевой целью данного этапа войны является наступление оккупантов в направлении Славянска.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

«Пушилин озвучил главную цель сегодняшнего этапа войны. Скорость наступления ДНР, а также Российской Федерации на Славянск происходит из-за необходимости восстановления водоснабжения Донецка. Город месяцами проживает без водных запасов. В некоторые районы воду подают только один раз в 4 дня. Некоторые и вовсе без воды живут», – сказано в сообщении.

Далее Пушилин сказал, что, если к зиме оккупанты не возьмут Краматорск, а также Славянск к зиме, в Донецке не получится восстановить водоснабжение. Тогда же ситуация превратится в гуманитарную катастрофу.

Как сообщалось ранее, в КГГА рассказали, как будут оборонять Киев в случае повторного штурма РФ.