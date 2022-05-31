В КГГА рассказали, как будут оборонять Киев в случае повторного штурма РФ

Первый рубеж обороны Киева строится на большом расстоянии от города
На случай повторного штурма столицы Украины войсками РФ, первый рубеж обороны Киева строится на большом расстоянии от самого города. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УРА-Информ.
«Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника», – отметили в КГГА.
Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины на Донбассе, где сейчас ведутся ожесточенные бои, уничтожили большое подразделение «вагнеровцев».
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