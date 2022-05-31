Общество

В КГГА рассказали, как будут оборонять Киев в случае повторного штурма РФ

Первый рубеж обороны Киева строится на большом расстоянии от города

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На случай повторного штурма столицы Украины войсками РФ, первый рубеж обороны Киева строится на большом расстоянии от самого города. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УРА-Информ.

«Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника», – отметили в КГГА.

Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины на Донбассе, где сейчас ведутся ожесточенные бои, уничтожили большое подразделение «вагнеровцев».

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