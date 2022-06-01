Политика

Лавров рассказал, что происходит со здоровьем Путина: глава МИДа прокомментировал слухи в соцсетях

Недавно в соцсетях начали ходить слухи о том, что здоровье главы Кремля Владимира Путина находится чуть ли не в критическом состоянии. Глава МИда РФ Сергей Лавров сообщил, что все далеко не так, как пишут СМИ.

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Об этой информации сообщили в азербайджанском издании «Зеркало», передает «УРА-Информ».

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о состоянии здоровья президента России Владимира Путина привлекло внимание СМИ. Тему освещали практически все крупные медиа.

По данным западных газеты, здоровье Путина долгое время оставляло желать лучшего, а министр иностранных дел решил поделиться своим мнением насчет этого еще в  понедельник, 30 мая

Вчера вечером в интервью французскому телеканалу TF1 Лавров высказал новую информацию о состоянии Путина.

«Президент Путин каждый день выходит на публику. Вы можете видеть, читать о нем или слышать его на экране. Я не верю, что умные люди увидят симптомы болезни», – сказал Лавров.

Однако следует отметить, что представители Кремля могут лгать. Лавров и Песков, например, заявили еще до начала так называемой «спецоперации», что никто не будет атаковать Украину. Однако в итоге это произошло.

Напомним, Пушилин озвучил ключевую цель войны: главарь террористов «ДНР» сказал, что должна сделать армия РФ.

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