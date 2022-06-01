В Северодонецке очень сложная обстановка: оккупанты вышли в центр города

Рашисты пытаются занять позиции

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Российские оккупанты на Луганском направлении вышли в центр Северодонецка. Рашисты пытаются занять позиции. Об этом сообщил спикер МО Украины Александр Мотузяник, передает УРА-Информ.

«Я не хочу оценивать или приводить какие-то процентные соотношения того, что мы контролируем и не контролируем. Мы знаем цели врага и делаем все, чтобы помешать их достичь», – отметил он на брифинге.

Ранее сообщалось, что в оккупированном российскими войсками Мариуполе захватчики начали свозить все найденные транспортные средства без собственников на территорию рынка «Азовский».