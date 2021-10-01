Политика

Украинский Кабмин готовит решение по жителям и «документам ЛДНР»

Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о переходном периоде 15 октября

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Украинский Кабинет министров начал подготовку законопроекта о процедурах, которые применят в отношении жителей временно оккупированных территорий украинского Донбасса. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает УРА-Информ.

В данном законопроекте, как уточнил Резников, будут прописаны процедуры амнистии жителей неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса и признания некоторых «документов ЛДНР».

Также стоит отметить, что Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о переходном периоде Донбасса 15 октября. При этом, правительство Украины уже начало работу над законопроектом о процедурах.

«Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого в Украине не было», — отметил Резников.

Ранее сообщалось, что работы по демонтажу «таможенных постов ДНР» на границе с «ЛНР» начнутся уже в течение дня.

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