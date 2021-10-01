Умер самый старый человек в мире: сколько ему было

Натабаю Тинсью было 127 лет

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В понедельник в своей деревне скончался житель Эритреи. По словам его семьи, Натабаю Тинсью было 127 лет, что является новым рекордом Гиннеса.

Внук Натабая Зере сказал ВВС, что церковные записи, в том числе свидетельство о рождении его деда, говорят, что он родился в 1894 году. Это означает, что ему было 127 лет на момент смерти. Отец Ментай, священник, проработавший в Азефе семь лет, говорит, что местные записи верны, пишет УРА-Информ со ссылкой на Daily Mail.

Зере сказал, что он уже связался с Книгой рекордов Гиннеса, чтобы подтвердить официальные записи о рождении своего деда. Г-н Натабай женился на своей жене в 1934 году. Она умерла в 2019 году в возрасте 99 лет. Он работал пастухом и имел много крупного рогатого скота, коз и медоносных пчел.

В настоящее время рекорд самого старого человека в мире, который когда-либо жил, принадлежит Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Самый старый из ныне живущих — 118-летняя японская девочка Кане Танака.

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