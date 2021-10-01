На КПП «Гоптовка» очереди со стороны РФ, — Госпогранслужба

Украинский КПП «Гоптовка» работает в штатном режиме

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КПП «Гоптовка» с украинской стороны работает в штатном режиме. Также украинские сотрудники пограничной службы принимают весь грузовой транспорт, что прибывает из российского пункта пропуска «Нехотеевка». При этом, на КПП скопились очереди. Они возникли из-за некорректной работы российских пограничников. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины, передает УРА-Информ.

«Украинский пункт пропуска работает ритмично, стабильно, и принимает все грузовые транспортные средства, прибывающие из российского пункта пропуска. Поэтому удивляет такая риторика контрольных служб Российской Федерации, поскольку в частности с 8:00 до 10:00 ни один грузовик с российского пункта пропуска к украинскому даже не прибывал. Все машины, которые прибывают, запускаются в пункт пропуска для прохождения оформлений», — сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

За прошедший день, как отметил Демченко, на въезд в Украину через пункт пропуска «Гоптовка» было пропущено около 140 грузовых транспортных средств.

«Те транспортные средства, которые ожидают выезд, также проходят оформление в нашем пункте пропуска, и по готовности принять смежной стороной выпускаются в том направлении. Но ритмичности в работе российского пункта пропуска по направлению движения грузовых транспортных средств с Украины в Россию мы не видим», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что работы по демонтажу «таможенных постов ДНР» на границе с «ЛНР» начнутся уже в течение дня.