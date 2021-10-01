В ОРДЛО демонтируют все таможни: названы сроки

С сегодняшнего дня начнутся работы по демонтажу таможенных конструкций

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Работы по демонтажу «таможенных постов ДНР» на границе с «ЛНР» начнутся уже в течение дня. Об этом заявил так называемый «заместитель министра доходов и сборов, руководитель таможенной службы» Алексей Рудаков, передает УРА-Информ.

«На границе с ЛНР четыре автомобильных пункта пропуска: „Дебальцево“, „Снежное“, „Никишино“ и „759-й км трассы М-03“ и железнодорожный пункт „Дебальцево“. Там с сегодняшнего дня начнутся работы по демонтажу таможенных конструкций», — отметил представитель «ДНР».

Ранее сообщалось, что в пятницу, первого октября, вблизи оккупированного пророссийскими боевиками Дебальцево демонтировали сооружения зоны таможенного контроля на границе «ДНР» и «ЛНР».