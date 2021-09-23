Политика

Путину плевать на Донбасс, но есть опасный сценарий для Украины – Карасёв

Как сказал глава института глобальных стратегий Вадим Карасев, Путин уже вооружился другими планами и Донбасс ему не нужен.

Время чтения: 53 Секунд

Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Карасёв сказал, что после того как минские соглашения зашли в «никуда», Путин отказался от своих планов и Донбасс в РФ ему уже не нужен.:

«Российскому президенту Владимиру Путину абсолютно наплевать на Донбасс-ему необходимо иметь марионеток от Донецких и Луганских областей в Верховной Раде, чтобы иметь возможность влиять на законопроекты в Украине».

Глава института также отметил, что Путин держит присоединение с Донбассом как резерв. Основной целью президента РФ является «втолкнуть» Донбасс назад в Украину, но имея особый статус и право вето для его представителей в Раде, считает Карасёв.

Но в то же время, объяснил Карасёв из-за того, что Минские соглашения, в которых оговаривается особый статус Донбасса, стоят на месте  в Москве видят провал своего плана.

«В этом случае РФ может вернуть вопрос об интеграции Донбасса, а привлекая местное население в выборы в России может оказаться такой себе репетицией, дабы увидеть, как отреагируют мировое сообщество на такое сближение», — резюмировал Карасёв.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно о новом эксперименте Пушилина над жителями ОРДО: дончане возмущены.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Последние статьи

Правоохранительные органы расшатаны: Саакашвили высказался о покушении на Шефира

Инцидент произошел недалеко от его дома в Лесниках

Украина с этого момента находится в еще большей опасности — президент Польши

Анджей Дуда раскритиковал европейские страны

Експерт назвав причини атаки Банкової на Розумівка і Кличко: а також про можливості нового політичного союзу

Політичний експерт Юрій Романенко поділився своєю думкою чому ОП шукає спосіб звільнення з посади мера Віталія Кличка, а Банкова нападає на Розумкова .

Эксперт назвал причины атаки Банковой на Разумовка и Кличко: а также о возможности нового политического союза

Политический эксперт Юрий Романенко поделился своим мнение почему ОП ищет способ увольнения с должности мэра Виталия Кличко, а Банковая нападает на Разумовка.

Покушения на Шефира: Зеленский озвучил свою версию

Это всего лишь одна из версий совершения этого нападения

Заключение трудового договора: ВРУ хочет упростить процедуру

Проектом акта упрощается процедура заключения срочного трудового договора и прохождения испытания при приеме на работу

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap