Путину плевать на Донбасс, но есть опасный сценарий для Украины – Карасёв

Как сказал глава института глобальных стратегий Вадим Карасев, Путин уже вооружился другими планами и Донбасс ему не нужен.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Карасёв сказал, что после того как минские соглашения зашли в «никуда», Путин отказался от своих планов и Донбасс в РФ ему уже не нужен.:

«Российскому президенту Владимиру Путину абсолютно наплевать на Донбасс-ему необходимо иметь марионеток от Донецких и Луганских областей в Верховной Раде, чтобы иметь возможность влиять на законопроекты в Украине».

Глава института также отметил, что Путин держит присоединение с Донбассом как резерв. Основной целью президента РФ является «втолкнуть» Донбасс назад в Украину, но имея особый статус и право вето для его представителей в Раде, считает Карасёв.

Но в то же время, объяснил Карасёв из-за того, что Минские соглашения, в которых оговаривается особый статус Донбасса, стоят на месте в Москве видят провал своего плана.

«В этом случае РФ может вернуть вопрос об интеграции Донбасса, а привлекая местное население в выборы в России может оказаться такой себе репетицией, дабы увидеть, как отреагируют мировое сообщество на такое сближение», — резюмировал Карасёв.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно о новом эксперименте Пушилина над жителями ОРДО: дончане возмущены.