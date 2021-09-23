Правоохранительные органы расшатаны: Саакашвили высказался о покушении на Шефира

Инцидент произошел недалеко от его дома в Лесниках

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Обстрел транспортного средства первого помощника президента Украины Сергея Шефира свидетельствует о проблемах на территории Украины с работой органов правопорядка. Об этом заявил глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

«Это нападение демонстрирует, что правоохранительные органы в Украине полностью расшатаны из-за коррупции и безнаказанности преступников. Не только должностные лица и известные обществу люди – все граждане Украины очень незащищены», – написал Саакашвили.

Происшествие, как он сообщил, случилось недалеко от его дома в Лесниках Киевской области.

«Сергей Шефир – один из самых порядочных и неагрессивно-безобидных людей, которых я знаю. Полностью исключаю, что по отношению к нему могли быть какие-то личные мотивы, чтобы поднять руку на его жизнь. Здесь, я думаю, однозначно нужно искать более широкий контекст, в этом президент [Украины Владимир] Зеленский полностью прав», – добавил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что покушение на его помощника Сергея Шефира связано с изменениями, которые происходят в государстве.