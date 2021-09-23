Общество Политика Происшествия

Правоохранительные органы расшатаны: Саакашвили высказался о покушении на Шефира

Инцидент произошел недалеко от его дома в Лесниках

Время чтения: 47 Секунд

Обстрел транспортного средства первого помощника президента Украины Сергея Шефира свидетельствует о проблемах на территории Украины с работой органов правопорядка. Об этом заявил глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

«Это нападение демонстрирует, что правоохранительные органы в Украине полностью расшатаны из-за коррупции и безнаказанности преступников. Не только должностные лица и известные обществу люди – все граждане Украины очень незащищены», – написал Саакашвили.

Происшествие, как он сообщил, случилось недалеко от его дома в Лесниках Киевской области.

«Сергей Шефир – один из самых порядочных и неагрессивно-безобидных людей, которых я знаю. Полностью исключаю, что по отношению к нему могли быть какие-то личные мотивы, чтобы поднять руку на его жизнь. Здесь, я думаю, однозначно нужно искать более широкий контекст, в этом президент [Украины Владимир] Зеленский полностью прав», – добавил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что покушение на его помощника Сергея Шефира связано с изменениями, которые происходят в государстве. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Пандемия COVID-19: в Минздраве рассказали, когда закончится карантин

Когда мы вакцинируем большое количество людей — тогда будем рассматривать вопрос снятия масок

Путину плевать на Донбасс, но есть опасный сценарий для Украины – Карасёв

Как сказал глава института глобальных стратегий Вадим Карасев, Путин уже вооружился другими планами и Донбасс ему не нужен.

«Можно рассчитывать только на Польшу»: Украина не закупит оружие в ЕС

Германия давит на страны ЕС с целью блокирования военных поставок нашей стране

Стало известно о новом эксперименте Пушилина над жителями ОРДО: дончане возмущены

Местные жители пишут в соцсетях о том насколько они возмущены, теми деяниям что «вытворяют» «власти» ОРДО.

ЕК согласовала второй транш макрофина но есть нюанс: Нацбанк

Национальный банк сделал заявление, что Украина получит второй транш макрофининасовой помощи к концу осени.

«Тренируют штурм Донбасса»: Скобееву встревожили учения ВСУ с солдатами НАТО

Таким комментарием она поделилась в своём телеграмм канале.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap