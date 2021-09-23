Общество

Стало известно о новом эксперименте Пушилина над жителями ОРДО: дончане возмущены

Местные жители пишут в соцсетях о том насколько они возмущены, теми деяниям что «вытворяют» «власти» ОРДО.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Ниже приведены только некоторые комментарии, которыми делятся люди:

«Внести нашу «власть» в чёрный список! Смотрите что вытворяет наш «глава». Взять связь «Феникс, она же ужасного качества так ещё и первого октября поднимают стоимость тарифа аж на пятьдесят рулей. Я бы и рубль не дала за такие услуги»-возмущаются жители.

Также со слов дончан, «главе республики» Денису Пушилину такие проблемы не известны, ведь «Феникс» «в Дубаи не ловит». Также отмечается, что на данный момент жители ОРДО сейчас бедствуют и дорожат каждой копейкой. Они-то и выбирают, с их слов, самый недорогой тарифный план «Феникс», так как платить больше не чем.

Дончане полагают, что они участвуют в новом эксперименте Пушилина: местные «власти» хотят проверить на сколько у жителей хватит терпения.

Напомним, ранее сообщалось, В Украине нашли новый способ упрощения идентификации для жителей ОРДЛО.

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