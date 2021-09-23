Общество

«Можно рассчитывать только на Польшу»: Украина не закупит оружие в ЕС

Германия давит на страны ЕС с целью блокирования военных поставок нашей стране

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Заявления о том, что вооружение, а также военную технику украинское государство закупает за рубежом, не отвечают действительности. Об этом заявил глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко, передает УРА-Информ.

«Германия, например, категорически отказывается продавать Украине военную технику. Кроме того, в критические моменты войны, когда нечем было защитить наших бойцов, правительство Германии запрещало продавать Украине даже двигатели для комбайнов, которые наши производители пытались ставить на первые бронемашины», — отметил он.

Объяснения немецкой стороны касательно продажи вооружение, как отметил Сенченко, не всегда логичны.

«Однако это отнюдь не объясняет давления, которое Германия осуществляет на другие страны Евросоюза для блокировки военных поставок Украине. Болгария, например, тоже ничего не поставляет нам из-за запретов. Таких примеров много. В этом вопросе из Европейских стран можно рассчитывать только на Польшу», — добавил Сенченко.

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