Политика

Пушилин намерен вступить в «Единую Россию»: стала известна причина

Хочет показать пример

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Так называемый главарь «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз выступил со странным заявлением. Он намерен вступить в политическую партию Российской Федерации.

В Донецке, который временно неподконтролен Украине, состоялся международный форум «Россия-Донбасс». По его итогам Пушилин выступил со своим заявлением, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то что он считает правильным. Всегда нужно привлекать людей своим примером. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду» — заявил Пушилин.

При этом так называемый «глава» «ДНР» не рассказал, когда это может произойти и как на это отреагирует руководство партии Владимира Путина.

Ранее мы сообщали, что сегодня в Донецке не будет электричества в одном из районов города. В связи с проведением плановых ремонтных работ без электроэнергии останутся некоторые абоненты Петровского района. В большинстве домах электричества не будет с 8 до 17.

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