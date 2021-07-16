Экономика

Опасность СНИЛС: в ОРДО предупредили о мошенниках

Документ может использоваться мошенниками

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В ОРДО продолжается агитация по поводу получения местными жителями Страхового номера индивидуального лицевого счета. Местные жители в тоже время существует опасность.

Они отмечают, что СНИЛС может использоваться мошенниками, чтобы выманить деньги у пенсионеров, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местные жители отмечают, что в самой РФ уже давно действуют злоумышленники, которые под видом сотрудников Пенсионного фонда просят граждан предоставить данные СНИЛС. С этими данными нельзя будет получить, например, кредит, однако они смогут манипулировать с пенсионными отчислениями.

С такими данными можно снять небольшую сумму денег, в районе 300−400 рублей, сказав, что это нужно для регистрации на сайте или в реестре пенсионеров.

Так создаются специальные мошеннические сайты, на которых обещают дополнительные выплат по номеру СНИЛС к пенсии. Для этого нужно ввести номер СНИЛС, а также, чтобы попасть в базу оплатить услуги. Но в итоге после оплаты ничего дополнительно не перечисляют.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» местных жителей заставляют получать СНИЛС.

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